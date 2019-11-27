Екатеринбург, , 19:42 — REGNUM На Урале 15 осуждённых подростков из Челябинской области после освобождения получат рюкзаки, укомплектованные подарочным набором. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

В комплект подарочного набора входят сотовый телефон, гигиенические и канцелярские предметы, постельное бельё и продукты питания, а также брошюра с телефонами служб и организаций, которые окажут помощь в трудной жизненной ситуации.

Отметим, что подарки для несовершеннолетних преступников передал администрации Кировградской воспитательной колонии директор благотворительного фонда «Мост» Евгений Тимофеев.