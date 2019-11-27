Сеул, , 19:57 — REGNUM Университеты Южной Кореи опустились в рейтинге лучших высших учебных заведений Азии. Лишь Корейский институт передовых технологий (KAIST) смог остаться в топ-10, сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

По результатам исследования Asia University Rankings, KAIST опустился с девятой строчки на десятую, а Сеульский государственный университет — с 10 места на 11. Также в топ вошли Корейский университет (12 место) и старейший в стране университет Сонгюнгван, основанный ещё в 1398 году. Аналитики полагают, что ухудшение результатов обусловлено ростом качества образования конкурирующих вузов.

Первое место рейтинга занял государственный университет Сингапура, а второе — также сингапурский Наньянский технологический университет. В десятке лучших оказались и четыре китайских вуза — университет Цинхуа, Пекинский университет, Гонконгский университет и Китайский университет Гонконга.