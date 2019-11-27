Сеул, , 19:56 — REGNUM В сентябре 2019 года количество новорожденных в Южной Корее сократилось на 7,5%, что говорит об ухудшении демографической ситуации в стране. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yohhap.

По данным государственной статистической службы, в сентябре родилось 24 123 ребенка, тогда как в том же месяце 2018 года количество новорожденных составило 26 066 человек. Это самые низкие показатели за сентябрь с 1981 года, когда был впервые начат сбор соответствующей статистики. В 2018 году общий коэффициент рождаемости в Южной Корее, то есть среднее количество детей, которых женщина рожает за всю свою жизнь, достиг рекордно низкого уровня в 0,98. Оптимальным показателем, обеспечивающим стабильный уровень населения Южной Кореи в 51 миллион человек, является 2,1 ребёнка на женщину. Таким образом, уже в скором времени, по прогнозам социологов, население страны начнёт сокращаться.

Снижение уровня рождаемости связано с тем, что в условиях экономического спада молодые южнокорейцы на протяжении долгого времени не могут найти себе достойную работу. Еще одним фактором является высокая стоимость частного образования, а также стремительно растущие цены на жилье.