Обнинск, Калужская область, , 20:05 — REGNUM Приговором Калужского областного суда 20-летний местный житель осуждён на 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за изнасилование и убийство 72-летней женщины, совершённое с особой жестокостью. Об этом 27 ноября сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

Пенсионерка пригласила юношу на свою дачу в Обнинске, чтобы он помог ей с ремонтом. Вместе они распивали спиртное. В нетрезвом состоянии молодой человек изнасиловал пенсионерку, избил и заколол её. От полученных травм женщина скончалась. Тело преступник закопал на садовом участке, а сам несколько дней скрывался в лесу, пока родственники не дозвонились до него и не убедили явиться в полицию.

«Свою причастность к изнасилованию и убийству потерпевшей подсудимый не признал. Однако утверждения осужденного о невиновности полностью опровергнуты собранными по делу и представленными государственным обвинителем доказательствами. Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал мужчину виновным в совершении преступлений. Суд также назначил и назначил насильнику и убийце наказание в виде с ограничением свободы на 2 года», — сообщили в прокуратуре.

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