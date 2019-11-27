Великий Новгород, , 19:27 — REGNUM В Новгородской области начались выплаты компенсаций пострадавшим от осеннего паводка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре правительства региона.

Компенсации выплачиваются из средств резервного фонда правительства Новгородской области, на выплаты предусмотрено 16 млн рублей.

«Критерием для определения суммы помощи является степень затопленности домов», — сообщили в пресс-центре правительства региона.

Если паводок нанёс ущерб только подвальным помещениям, то владелец дома может рассчитывать на компенсацию в 10 тыс. рублей. Выплата при затоплении жилых помещений составит 30 тыс. рублей.

По данным регионального министерства труда и социальной защиты, претендовать на выплаты могут около 700 семей, которые внесены в списки пострадавших, составленные районными комиссиями по оценке ущерба.

Кроме того, социальную помощь в размере до 11 тыс. рублей могут получить пострадавшие от паводка отдельные категории граждан — малоимущие и одиноко проживающие. Такие выплаты уже получили 90 человек. Также составлены списки нуждающихся в адресной помощи — им доставлены вещи, собранные жителями Великого Новгорода. По данным регионального правительства, такой помощью воспользовались 176 семей из районов Новгородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области с 4 ноября сильные дожди и вышедшие из берегов реки привели к подтоплениям населённых пунктов в 11 районах. В воде оказались сотни домов и более 600 приусадебных участков. С 6 ноября 2019 года в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. По данным на утро 27 ноября, в Новгородской области остаются подтопленными девять населённых пунктов в пяти районах и 115 приусадебных участков. Повреждён один участок дороги и шесть мостов. Восстановительные работы продолжаются.

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