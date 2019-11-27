Брюссель, , 19:19 — REGNUM Защита климата — жизненно важный для ЕС вопрос, заявила в ходе своего выступления в Европарламенте в среду, 27 ноября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она привела в пример негативные последствия наводнений и пожаров в Италии, Португалии и ряде других стран и пообещала, что ЕС будет оказывать всестороннюю поддержку странам, пострадавшим от таких происшествий.

Начать «сражение» с изменениями климата нужно немедленно, нельзя терять ни одной секунды, полагает фон дер Ляйен.