Челябинск, , 19:18 — REGNUM В Челябинске за взятку осуждён бывший замглавы администрации Металлургического района Олег Спицын. Его признали виновным в получении от одного из бизнесменов взятки в размере 17 тыс. рублей, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Взамен предприниматель добивался муниципального контракта на покос травы в Металлургическом районе. Кроме того, речь шла о взятке в 600 тыс. рублей. Но посредник был задержан прямо в здании райадминистрации.

Преступление выявили полицейские. Осуждённый целиком признал за собой вину. Суд назначил ему условно 2 года и 9 месяцев и на три года запретил занимать разные должности в органах власти.