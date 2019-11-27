Маунтин-Вью, США, , 19:17 — REGNUM Пользователи игрового облачного сервиса Stadia, оформившие подписку Pro, в декабре 2019 года получат ещё доступ к ещё двум играм без дополнительной платы. Об этом 27 ноября собщил портал Engadget.

https://twitter.com/GoogleStadia/status/1199403828128276480

Таким образом, с 1 декабря 2019 года геймеры, имеющие подписку Pro, получат возможноть сыграть в Tomb Raider: Definition Edition и Farming Simulator 19. Администрация сервиса отметила, что в случае этих двух игр она также увеличит срок, в рамках которого пользователи сервиса смогут потребовать возврат средств, если игры им не понравятся.

Напомним, ранее подписчики Stadia Pro получили бесплатный доступ к таким играм, как Destiny 2: The Collection и Samurai Shodown.

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