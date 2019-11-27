Владимир, , 19:12 — REGNUM Начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Владимирской области Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СУ СК РФ.

С 2016 года начальник одного из отделов Московско-Окского территориального управления Росрыболовства предупреждал браконьеров о грядущих проверках. Сообщая заинтересованным лицам даты, места и время проверок, он нарушал свои прямые обязанности. Незаконные поручения он давал и своим подчинённым. Из-за этого его знакомым удалось избежать административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства.

Чиновник полностью признал вину. Следователи проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.