Лейпциг, Германия, , 19:10 — REGNUM

Из Германии депортировали 41 гражданина Грузии, из них 34 человека являлись соискателями убежища, сообщает 27 ноября издание Новости-Грузия.

Самолёт с грузинскими гражданами вылетел из Лейпцига в Тбилиси. Восемь граждан Грузии приехали в аэропорт прямо из следственного изолятора.

В 2019 году количество соискателей убежища из Грузии в Германии сократилось на 20%. Ранее, после того, как в марте 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны в целях туризма, деловых и гостевых визитов, в странах ЕС увеличилось количество соискателей убежища из Грузии. Обеспокоенность из-за этого выразили Германия, Франция, Швеция, Исландия, которые призвали власти Грузии принять меры.

Власти Грузии ужесточили меры в отношении нарушителей требований безвизового режима со странами ЕС. Содействие незаконному пребыванию граждан Грузии в другой стране с целью получения финансовой или другой материальной выгоды стало преследоваться уголовным кодексом Грузии.