Милан, Италия, , 19:10 — REGNUM По состоянию на 2017 год в Евросоюзе находилось от 3,9 до 4,8 миллиона нелегальных мигрантов, передаёт Termometro Politico в среду, 27 ноября, со ссылкой на исследование Pew Research Center.

Эти показатели — ниже, чем в 2016 году, когда, по данным социологов, был достигнут высший за историю наблюдений уровень: тогда, по оценкам экспертов, в ЕС находились от 4,1 до 5,3 миллиона нелегальных мигрантов.

Общее число мигрантов в ЕС — около 20 миллионов человек; нелегальные мигранты составляют около 16−20% от их общего количества, отметили также эксперты.