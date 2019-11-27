Нукус, Узбекистан, , 19:05 — REGNUM Жители аула Шортанбай Нукусского района Каракалпакии перекрыли автодорогу, они требуют подать в их дома природный газ, сообщает УзА.

Как сообщает агентство, всего в акции участвуют около 70 человек, на место прибыли хоким (глава администрации) и прокурор района, глава республиканского МВД и представитель «Узтрансгаз».

Данные лица объяснили протестующим «о причинах нехватки природного газа и незаконности акции протеста».

В результате переговоров, жителям доставлено 116 тонн угля.

При этом данный район ранее был включен в список территорий, куда в зимнее время, вместо природного газа, должны поставляться альтернативные энергоресурсы — сжиженный газ и уголь, однако жители отказываются покупать уголь из-за низкого качества и требуют обеспечить их природным газом.

Кроме того, по поручению председателя Совета министров Каракалпакии с 1 декабря социальные объекты района, а именно — три школы, одна дошкольная образовательная организация и сельский врачебный пункт, будут подключены к газопроводу.

«Власти также изучают возможность поэтапного подключения к газу жителей — после замены 16 км труб газопровода, которые пришли в негодность», говорится в сообщении.