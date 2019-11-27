Курган, , 19:00 — REGNUM В Курганской области приоритетными в 2020 году остаются ремонты школ и детских садов. Строительство новых объектов немногочисленно. Об этом заявил губернатор Зауралья Вадим Шумков во время онлайн-общения с жителями региона 27 ноября.

Он сообщил, что в 2019 году в области наблюдается рекорд за много лет — отремонтировано более 80 школ и детских садов.

«На 2020 год запланировано ещё больше. Я не понимаю, когда мы учим детей патриотизму, рассказываем про светлое будущее, когда ребёнок заходит, а в школе, по сути, нет потолка, с него капает, на стенах чёрная плесень, окна сквозят, входной группы нет, отопление не работает. Что это такое?», — отметил глава Зауралья.

В 2019 году в регионе должно быть сдано девять новых детских садов, три из которых в Кургане. На следующий год построят в Зауралье ещё восемь, из них на Курган придётся пять. Помимо этого, в регионе идёт строительство трёх новых школ.