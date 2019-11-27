Владимир, , 18:54 — REGNUM В городе Владимире после публикаций в СМИ о пенсионерке с инсультом, которую врачи скорой помощи заставили спускаться с шестого этажа, организована доследственная проверка. Об этом сообщил портал «Подъём» со ссылкой на региональное управление СК.

В департаменте здравоохранения Владимирской области информацию об этом случае никак не прокомментировали.

Как уже сообщало ИА REGNUM, местный житель пожаловался на бригаду скорой помощи, которая приехала на вызов к его жене. У пожилой женщины были признаки инсульта, однако медики отказались поднимать носилки на шестой этаж и заставили пациентку спускаться пешком. Женщина скончалась, спустившись к машине скорой. Муж в её смерти винит врачей.

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