Великий Новгород, , 18:51 — REGNUM Новая социальная выплата появится в Новгородской области с 1 января 2020 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородской областной думы, это возмещение малообеспеченным семьям затрат на подготовку детей к школе.

«На покупку формы, ранцев и других необходимых вещей такие семьи смогут единовременно получить до 5 тысяч рублей», — сообщили в региональном парламенте.

Выплата предусмотрена областным законом «О компенсационных выплатах семьям с детьми», который был принят сегодня, 27 ноября, большинством голосов депутатов Новгородской областной думы.

На эти цели в бюджете Новгородской области на 2020 год предусмотрено 35,2 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, этим же законом в Новгородской области с 2020 года втрое — с 15 до 45 рублей — увеличены компенсации малообеспеченным семьям с детьми и детьми-инвалидами на питание в школах. На это региональному бюджету потребуется дополнительно 51,6 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: «Только макарошки?»: новгородские компенсации на питание в школах увеличили