Тамбов, , 18:50 — REGNUM В администрации Тамбовской области сегодня, 27 ноября, подписано многостороннее соглашение, которое сделает бесплатную юридическую помощь ещё доступнее для жителей региона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Подписание соглашения Tambov.gov.ru

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин считает, что необходимо повсеместно развивать сеть организаций, которые оказывают бесплатную правовую помощь, и улучшать сервис в этом направлении. Консультации юристов сейчас можно получить в госюрбюро, восьми негосударственных центрах по оказанию данных услуг и пяти юридических клиниках вузов областного центра. На бесплатную правовую помощь могут рассчитывать малоимущие граждане, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, дети-сироты и некоторые другие социальные категории.

27 ноября «сделан новый шаг к обеспечению качественной бесплатной юридической помощью жителей региона», говорят областные власти. Подписано соглашение «О взаимодействии и перенаправлении получателей бесплатной юридической помощи в системе бесплатной юридической помощи». Документ объединил всех участников процесса оказания бесплатной юридической помощи. Подписи поставили первый заместитель главы администрации Тамбовской области, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов, заместитель начальника регионального управления минюста Светлана Кочетова и другие заинтересованные стороны.

Соглашение даёт возможность перенаправлять обратившихся людей для более качественного оказания правовой помощи в другие юридические центры, которые являются участниками системы оказания бесплатной юридической помощи. Например, если гражданин пришел за консультацией к специалисту, но попал не «по профилю», то юрисконсульт сможет сориентировать гражданина, в какую из юридических организаций ему будет лучше обратиться для выяснения вопроса.

«Данное соглашение поможет эффективному развитию системы бесплатной юридической помощи и создаст оптимальные условия для её получения жителям региона», — отметил Олег Иванов.