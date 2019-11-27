Пласт, Челябинская область, , 18:26 — REGNUM В Челябинской области окончено расследование уголовного дела против руководителя и двоих сотрудников лесничества «Пластовского лесничества». Их обвиняют в коррупционных преступлениях, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Следователи считают, что в ноябре 2018 — марте 2019 года глава лесничества получил от сотрудника учреждения через посредника 100 тыс. рублей взятки. Посредник также является сотрудником лесничества. Деньги предназначались за заключение договора на вырубку 600 кубометров древесины. Обвиняемые признали свою вину.

Имущество обвиняемых на сумму больше 9,3 млн рублей арестовано. Дело передано в суд.