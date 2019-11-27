Томск, , 18:18 — REGNUM В академическом сообществе снова начинается дискуссия о границах свободы высказываний авторитетных ученых. Своим мнением по этому актуальному вопросу поделился с ИА REGNUM ректор Томского государственного университета, академик Российской академии образования, профессор Эдуард Галанжинский.

— Турбулентная ситуация, в которой оказались сегодня все публичные интеллектуалы, которые готовы выражать свою профессиональную точку зрения на разных медиаплощадках — характерна не только для российской действительности. Это тенденция, которая обнаруживается по всему миру: у постмодернистского общества нет четких ориентиров, и это отсутствие доминанты приводит к борьбе групповых идентичностей. В этой ситуации и в сфере медиа обычными становятся подходы, когда выдается порция готовых штампов и клише, и любой эксперт, высказывающийся против такого подхода, что и сделал Г. Гусейнов, рискует стать объектом обсуждений и категоричных оценок.

В эпоху множественности интерпретаций судьба публичных интеллектуалов зачастую такова: глубоко понимая реальность и будучи профессионалами в своей сфере, они не всегда уделяют должное внимания оценке своей аудитории и не переводят свои профессиональные изыскания на язык, доступный широкой аудитории. Ученые, например, привыкнув работать над исследованиями в своей «башне из слоновой кости», просто не успевают адаптироваться к тому, что наука сейчас занимает первые строчки в новостной повестке.

С другой стороны, именно такие высказывания провоцируют серьезные и глубокие дискуссии в обществе, именно они способны всколыхнуть общественное мнение. Уже несколько лет подобная история развивается в связи с Джорданом Питерсоном, канадским профессором, который подверг научно обоснованной критике Билль C-16.

Думаю, в современном мире публичным интеллектуалам все же придется научиться выстраивать разные уровни коммуникации: общаясь с профессионалами в своей области использовать один язык, а разговаривая с широкой аудиторией в сети — помнить про разность базисов и учитывать это в формулировках. В этом смысле я соглашусь с позицией ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова: университеты в силу своей третьей роли ответственны за развитие общества, за его воспитание. Нельзя недооценивать и влияние вузов на различные профессиональные группы, и в этом смысле «человек университетский» должен осознавать свою ответственность за обращение с новым знанием: за то, в какой форме и с использованием каких терминов он его доносит до общественности.

На мой взгляд, такие кейсы укрепляют нас в понимании особой роли университета и академического сообщества, в утверждении «культуры факта» и необходимости создания дискуссионных площадок, где представители разных исследовательских позиций, руководствовались бы ценностями академических свобод, объективности, открытости и ответственности.

Собственно такой же позиции придерживается и декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ «Высшая школа экономики» Андрей Быстрицкий. В своей статье в газете «Взгяд» он отмечает, что университет «есть собрание весьма ответственных и серьезных людей, занятых очень важным и нужным делом». Отдавая дань общегражданскому праву каждого — свободе слова, он призывает интеллектуальную элиту, а тем более преподавателей университетов к ответственности в своих публичных суждениях.