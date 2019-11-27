Приштина, , 18:21 — REGNUM В ночь с 25 на 26 ноября в Албании произошло мощнейшее землетрясение за последние 40 лет, в результате которого погиб 31 человек, свыше 650 получили ранения, сотни людей остались без крова.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Косово не прекращает оказывать помощь братской республике. 27 ноября для устранения последствий землетрясения в зоны, пострадавшие в результате катаклизма, направлены 100 служащих полиции Косово.

Напомним, 26 ноября Косово отправило на помощь Албании пожарные бригады и части сил безопасности Косово.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимир Путин выразил соболезнования президенту Албании