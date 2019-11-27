Москва, , 18:11 — REGNUM О недвижимости в США у дочери Юрия Урличича, первого заместителя главы Роскосмоса, пишет 27 ноября издание Baza.

Речь идёт о земле площадью 817 квадратных метров в городе Беллеэр-Бич (штат Флорида, США), которая стала собственностью дочери заглавы Роскосмоса в 2011 г. Собственнице тогда было, отмечает издание, 14 лет.

Уточняется, что покупку земли оформляла жена Урличича. За земельный участок было заплачено $150 тыс. Этот факт не был обнародован Урличичем, пишет Baza: чиновник не указал недвижимость в декларации в 2014 г.

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