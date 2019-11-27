Армянск, Крым, 27 ноября 2019, 18:09 — REGNUM На крымском химзаводе «Титан» игнорируют предписания по устранению нарушений трудового законодательства, зафиксированные инспекцией по труду. Об этом 27 ноября заявил в Симферополе депутат крымского парламента (КПРФ) Илья Донченко.
По его словам, прокуратура также подтвердила факт нарушения требований к оплате труда со стороны работодателя.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат сообщил, что руководство крымского химзавода «Титан» с 2014 года не выплачивает своим сотрудникам компенсацию за сверхурочную работу.
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