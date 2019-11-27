Москва, , 17:57 — REGNUM Снег, прогнозируемый в Москве 1 декабря, вероятнее всего образует постоянный снежный покров на всю зиму. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Скорее всего у нас первого числа образуется снежный покров. Он может состоять из мокрого снега, это не важно, но землю снег прикроет», — приводит её слова РИА Новости.

Представитель метеобюро отметила, что температура воздуха в столице уже в течение дня 1 декабря начнёт понижаться, поэтому снег не растает, а сохранится.

«Будем надеяться, что он сможет остаться на всю зиму и перейдет уже в категорию устойчивого снежного покрова», — добавила она.

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