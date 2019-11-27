Волгоград, , 18:08 — REGNUM Индивидуальный предприниматель, выигравший аукцион на поставку детских новогодних подарков в Волгоградскую область, последние два года находился в реестре недобросовестных поставщиков. Срок «наказания» истёк 17 октября 2019 года. На электронных торгах, заказчиком которых выступал региональный комитет образования и науки, бизнесмен снизил начальную цену почти в два раза.

В реестр недобросовестных поставщиков ИП из Омска включили за сорванную поставку новогодних подарков в Ямало-Ненецком округе. За 2,1 млн рублей бизнесмен заключил контракт с ГКУ «Центр социальных технологий», но при получении товара обнаружился недокомплект игрушек. Предприниматель пояснил, что перепутал заказы и отправил наборы в другой регион. Заказчик в одностороннем порядке расторг контракт с предпринимателем, сообщает информационное агентство «Высота 102»..

В Волгоградскую область, как отмечает ИА REGNUM со ссылкой на документы закупки, бизнесмен должен поставить 113 174 сладких наборов. Начальная цена контракта составляла 15,897 млн рублей, омский предприниматель выиграл торги с суммой 8,821 млн рублей. Таким образом, стоимость одного подарка составит почти 78 рублей. Что будет внутри и как поставщик выполнит условия контракта, будет известно только при получении заказа.