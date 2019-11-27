Тирана, , 18:16 — REGNUM 27 ноября в Албании и Косово был объявлен день траура по погибшим в ходе землетрясений, произошедших в ночь с 25 на 26 ноября. Также день траура был объявлен в нескольких муниципалитетах Северной Македонии.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, из-за траура в Косово отменены торжества по случаю дня флага. В связи с трагическими событиями в Албании флаг этой страны перед ставкой НАТО в Брюсселе был приспущен.

Напомним, 28 ноября — государственный праздник Албании, день независимости.

По последним данным в результате землетрясения погиб 31 человек, ещё свыше 600 получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер БиГ передал соболезнования президенту и премьеру Албании