Волгоград, , 17:28 — REGNUM Специалисты дали ряд рекомендаций по уходу за Сталинградским тополем на Аллее Героев в Волгограде. Советы по уходу за деревом составили на основании лесопатологической экспертизы. Так, для уменьшения нагрузки на корень необходима омолаживающая стрижка кроны. Эти мероприятия помогут сохранить исторический и природный памятник, приближающийся к своему вековому рубежу, сообщили 27 ноября в пресс-службе Центра защиты леса Волгоградской области.

Внутреннее состояние древесины тополя специалисты обследовали с помощью высокотехнологичного импульсного томографа и стандартных измерительных приборов. Экспертиза показала, что дерево имеет ядровую гниль в основном в средней части ствола, из-за чего древесина утратила свою прочность.

В первую очередь у тополя надо спилить крупную ветвь, которая нависает над пешеходной зоной под углом в 35 градусов и может упасть при неблагоприятных погодных условиях. Кроме того, обрезкой можно за один сезон сформировать правильную форму кроны, что даст возможность расти новым побегам вертикально. Это уменьшит нагрузку на основание дерева, снизит колебательный эффект и позволит предотвратить разрушение тополя.

«В 2011 году по рекомендациям «Центра защиты леса Волгоградской области» образовавшиеся в основании тополя пустоты агрономы заполнили бетонной смесью для обеспечения устойчивости всего дерева. Несмотря на то, что гниль поразила около 90% древесины, знаменитому тополю удалось выжить за счёт образовательной ткани, которая обеспечила рост дерева в толщину, сформировав с внутренней стороны новый слой, представляющий собой неравномерные наросты. Сталинградский тополь имеет почти вековую историю, а потому нуждается в особых мерах по уходу и содержанию», — уточнили специалисты.

Высота Сталинградского тополя составляет 16 метров, максимальная длина окружности его ствола — 2,7 метра.