Махачкала, , 18:33 — REGNUM Махачкала вполне ожидаемо занимает низкие позиции в различных рейтингах городов по качеству жизни. Большое количество проблем в самых разных сферах делает Махачкалу малокомфортной для жизни, считает главный редактор общественно-политической газеты «Молодежь Дагестана» Рамазан Раджабов. Своим мнением он поделился с корреспондентом ИА REGNUM.

Напомним, Махачкала заняла предпоследнее, 77-е, место по качеству жизни среди городов России с населением более 250 тыс. человек в рейтинге, подготовленном Финансовым университетом при правительстве РФ. В основу анализа легли результаты соцопроса, в ходе которого жителей просили оценить различные стороны городской жизни.

«Позиция нисколько не удивила. Город действительно не приспособлен для жизни, особенно для инвалидов, маломобильных граждан. Это показывали многочисленные анализы и до этого. В Махачкале в последние годы продолжалась хаотичная застройка, уничтожение зеленых зон. Проблемы со светом, водой, мусором, канализацией, то есть элементарными условиями жизни в городах», — отметил собеседник.

По мнению Раджабова, с приходом к власти нового мэра Салмана Дадаева произошли незначительные улучшения. В частности, понемногу исправляется ситуация с дорогами, которые строятся и ремонтируются по федеральным программам.

«Новый мэр старается решить вопросы в рамках закона, но администрация Махачкалы увязла в судах по многим вопросам. Кроме того, часть канализационных и электросетей находится в частных руках, а хозяева не вкладывались в их содержание. Мэрия не может быстро решить эти вопросы без серьезной поддержки республиканской власти, а иногда и федеральной», — отметил главный редактор МД.

Раджабов считает, что нынешний градоначальник находится под серьезным наблюдением и со стороны городской общественности. Так, активисты, по его словам, очень яростно защищают парки и скверы, придомовые территории. В том числе и благодаря этому в городе реже происходят случаи самозахвата земель или незаконного строительства, считает собеседник.

«Но каких-то заметных улучшений не наблюдается. Видно только желание исправить ситуацию. Дело не в этом конкретном мэре. Другой бы испытывал те же проблемы. Ситуация слишком сложная в городе, чтобы быстро все исправить», — резюмировал Рамазан Раджабов.

Как сообщало ИА REGNUM, Салман Дадаев был избран мэром Махачкалы 31 января 2019 года. До этого почти два года он занимал должность главы управы Басманного округа Москвы.

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