Брянск, , 17:07 — REGNUM Уволенный в октябре 2019 года руководитель Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям Алексей Щеглов, назначен на новую должность. Он возглавил один из федеральных центров, сообщили 27 ноября в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Алексей Щеглов назначен директором Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений». Это ведомство входит в структуру Россельхознадзора и расположено в посёлке Быково Раменского района Московской области.

Как рассказывало ИА REGNUM, на кадровую перестановку могли повлиять жалобы предпринимателей на высокую стоимость деклараций соответствия на сельскохозпродукцию в региональном Россельхознадзоре.

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