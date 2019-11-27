Белгород, , 16:45 — REGNUM Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения проходит в Белгородской области 27−28 ноября, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Представители Паралимпийского комитета страны высоко оценили работу Центра адаптивного спорта и физической культуры и вручили губернатору почётный знак.

На форум приехали президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, председатель исполкома, первый вице-президент ПКР Павел Рожков, члены исполкома. В преддверии мероприятия с гостями встретился глава региона Евгений Савченко.

«Паралимпийский комитет занимает значимые позиции в общественном поле, играет важную роль в жизни любого региона, в том числе и Белгородской области. Мы гордимся нашими паралимпийцами. Они из года в год выходят на новые рубежи. Со своей стороны мы оказывали и будем оказывать всяческую поддержку представителям адаптивного спорта», — подчеркнул губернатор.

Владимир Лукин вручил Евгению Савченко почётный знак «За заслуги в развитии паралимпийского движения в России».

«Мы просим вас развивать то, что уже имеется, проявлять новые инициативы. Знаем, что у вас есть такие начинания, которые известны в стране, например, пулевая стрельба», — сказал Владимир Лукин.

В состав Паралимпийской и Сурдлимпийской сборных команд России входят 24 спортсмена из Белгородской области, которые выступают в лёгкой атлетике, стрельбе из лука и пулевой стрельбе, армрестлинге. В Центре адаптивного спорта и физической культуры региона сегодня занимаются почти 800 человек.