Воронеж, , 16:42 — REGNUM Пилотный экскурсионный железнодорожный маршрут для школьников будет запущен в Воронежской области. Об этом было заявлено 27 ноября на заседании правительства региона, которое провёл губернатор Александр Гусев, сообщили ИА REGNUM по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Маршрут планируется организовать в рамках межрегионального туристского образовательного проекта «Вагон знаний». Как сообщил руководитель департамента предпринимательства и торговли Сергей Корчевников, несколько лет назад подобный проект реализовали на базе железнодорожного маршрута РЖД Самара — Пенза: для школьников организовывали экскурсионные поездки по железной дороге. Опыт решили перенять в Воронежской области, в формате использования пригородных поездов. Департаментом предпринимательства и торговли Воронежской области была разработана «дорожная карта» проекта, соисполнителями мероприятий выступили АНО «ЦПП ВО» и департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области.

На данный момент уже разработано пять туристических маршрутов по Воронежской области, в их рамках предусмотрено проведение интерактивных образовательных программ. Подписано соглашение о взаимодействии в рамках реализации проекта с одним из ведущих региональных туроператоров. Пилотный экскурсионный маршрут планируется запустить по территории Бобровского муниципального района Воронежской области — на 14 декабря АО «ППК «Черноземье» выделило для этих целей два пассажирских вагона. В настоящее время формируются группы учащихся. В 2020 году реализацию проекта намерены продолжить.