Москва, , 16:29 — REGNUM От неосторожности с личными данными во время акций «Чёрная пятница» предостерёг 27 ноября Роскомнадзор.

«В преддверии международных акций «Чёрная пятница» Роскомнадзор считает необходимым предупредить пользователей о появлении в интернете «лендинговых» страниц сайтов злоумышленников, которые под видом маркетинговых распродаж незаконно собирают персональные данные», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Под личными данными, пояснили в Роскомнадзоре, подразумеваются не только фамилия, имя и отечество интернет-пользователей, но и телефонные номера, электронные адреса, банковские реквизиты. Это делается в том числе для кражи данных банковских карт.

Ведомство призвало проверять оригинальность домена интернет-магазина, наличие SSL сертификата, сайт — на наличие пользовательского соглашения, политики конфиденциальности и контактов.

Напомним, по российским законам, сайт, который запрашивает личную информацию пользователя, обязан размещать правовую информацию об обработке персональных данных для ознакомления пользователей.

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