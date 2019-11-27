Тюмень, , 16:22 — REGNUM В Тюмени шестилетний ребёнок, страдающий ВИЧ, не получает антиретровирусную терапию. Хотя два года назад его мать суд обязал лечить мальчика, сообщила заместитель главного врача по медицинской части Центра профилактики и борьбы со СПИДом в Тюмени Ольга Саража порталу 72.RU.

Мать сперва исполняла предписание суда. Но попала под влияние ВИЧ-диссидентов и перестала лечить сына. Сейчас у ребёнка вновь наблюдается отрицательная динамика.

Сотрудники Центра СПИД в Тюмени обратились в органы опеки, прокуратуру, региональный департамент здравоохранения. Ольга Саржа сообщает, что совместно с уполномоченным по правам ребёнка в Тюменской области Андреем Степановым 6 декабря пройдёт комиссия.

«На ней мы как раз и решим, что делать с семьёй далее, также будут переданы материалы в суд, — подытожила Ольга Саража.

Она также сообщила, что в регионе в 2019 году ВИЧ обнаружен у 12 детей, и только двое из них родились с этим заболеванием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в Тюменской области скончалась скандально известная ВИЧ-диссидентка, которая упорно отказывалась лечить своих детей. В итоге её дочь погибла, а 34-летняя женщина была приговорена судом в январе 2018 года к шести месяцам лишения свободы.

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