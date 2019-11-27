Сан-Франциско, США, , 16:18 — REGNUM Социальная сеть Twitter объявила о том, что в декабре 2019 года она начнёт удалять неактивные аккаунты. Об этом 27 ноября сообщил портал Engadget.

Соответствующие действия соцсеть начнёт осуществлять с 11 декабря 2019 года. Будут удалены те страницы, владельцы которых не заходили в свои аккаунты на протяжении последних шести месяцев и не размещали публикаций. По поводу страниц умерших людей пресс-служба соцсети сообщила журналистам, что компания пока думает о том, как можно увековечить их память.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что администрация Twitter заблокировала страницу проекта «Хорошие новости», которая публиковала информацию о российских достижениях. Соцсеть не назвала причины блокировки.

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