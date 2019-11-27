Ярославль, , 16:09 — REGNUM Тутаевское шоссе в Ярославле перекроют для ремонта с 10 декабря 2019 года по 15 мая 2020 года на участке от улицы Панина до улицы Большая Норская. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Ремонт Тутаевского шоссе

Движение будет закрыто из-за ремонта по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Власти говорят, что зимой здесь необходимо произвести переустройство, реконструкцию и строительство резервных труб водопровода, линий электросвязи, канализации и газа.

Изменится схема движения общественного транспорта. В направлении из центра города автобус № 4 Т, 47 будут следовать по улицам Панина, Строителей и Бабича. Конечной остановкой станет пересечение Тутаевского шоссе и улицы Бабича. При движении в центр маршрутов № 6, 96 — по улице Панина, Ленинградскому проспекту, Красноперевальскому переулку, улице Куропаткова и улице Большая Норская, до остановки «Фабрика «Красный Перевал». Автобус №23 будет следовать по улице Панина и Ленинградскому проспекту. Маршрут автобуса №10 — от остановки «Фабрика «Красный Перевал», по улицам Большая Норская, Куропаткова, Красноперевальский переулок, Ленинградский проспект, Урицкого, Тутаевское шоссе, Панина, Строителей, Бабича до пересечения с Тутаевским шоссе.

Троллейбусы до завершения ремонта ходить не будут. Власти города приносят извинения за доставленные неудобства и просят с пониманием и терпением отнестись к проводимым работам.

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