Белгород, , 16:09 — REGNUM За шесть месяцев с момента установки первого пандомата жители Белгорода сдали 1 тыс. 870 кг алюминиевой и пластикой тары. Вторсырьё принимают четыре аппарата, установленные Центром экологической безопасности. До конца 2019 года в областном центре планируют запустить ещё три пандомата, сообщает пресс-служба регионального департамента экономического развития.

Вендинговые аппараты по приёму пластиковой и алюминиевой тары установлены в местах оживлённого городского траффика. Все средства от реализации вторсырья в пандоматах перечисляются в благотворительный фонд «Святое Белогорье против детского рака». Жители Белгорода сдали свыше 1,8 тонны тары, благодаря этому уже семь детей получили адресную помощь: они направлены на обследование в Москву и получили возможность амбулаторного проживания во время диагностики.

«Для удобства жителей в городе в ближайшие пару недель появится ещё один уличный пандомат, расположенный рядом с парковочным пространством торгового центра «Сити Молл Белгородский», вместимостью 300 единиц пластиковой и 250 единиц алюминиевой тары. Этот пандомат внутри уже будет автоматически разделять пластик и алюминий. Кроме того, предположительно до конца текущего года ООО «ЦЭБ» при содействии департамента экономического развития области установит ещё два пандомата, которые планируется разместить в крупных торговых центрах: ТРЦ «РИО» Белгород и мегакомплекс «ГРИНН», — сообщил генеральный директор ООО «Центр экологической безопасности» Белгородской области Леонид Белоковаленко.

В ведомстве также поддержали инициативу установки пандоматов федеральной торговой сети, работающей на территории региона. Планируется, что от них заработают два вендинговых аппарата в Белгороде, ещё один в Старом Осколе.