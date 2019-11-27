Махачкала, , 15:59 — REGNUM Троих школьников, без вести пропавших в Дагестане, нашли живыми и невредимыми. Сейчас их везут домой, сообщили ИА REGNUM 27 ноября в пресс-службе МВД России по республике.

«Несовершеннолетние найдены в Махачкале, на одной из АЗС. Помогая заправлять топливо автомобилистам, они заработали немного денег, которые потратили в компьютерном клубе», — рассказали в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, шестиклассники Марат Р, Ислам И. и Али Г., проживающие в поселке Новый Хушет (пригород Махачкалы) ушли из дома накануне, 26 ноября, и не вернулись после учебы. Со вчерашнего вечера поисками детей занимались полицейские, следователи и местные жители.

Читайте ранее в этом сюжете: Трое школьников пропали в Дагестане