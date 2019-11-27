Махачкала, 27 ноября 2019, 15:59 — REGNUM Троих школьников, без вести пропавших в Дагестане, нашли живыми и невредимыми. Сейчас их везут домой, сообщили ИА REGNUM 27 ноября в пресс-службе МВД России по республике.
«Несовершеннолетние найдены в Махачкале, на одной из АЗС. Помогая заправлять топливо автомобилистам, они заработали немного денег, которые потратили в компьютерном клубе», — рассказали в полиции.
Как сообщало ИА REGNUM, шестиклассники Марат Р, Ислам И. и Али Г., проживающие в поселке Новый Хушет (пригород Махачкалы) ушли из дома накануне, 26 ноября, и не вернулись после учебы. Со вчерашнего вечера поисками детей занимались полицейские, следователи и местные жители.
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