Грозный, , 15:48 — REGNUM Информация о том, что более половины молодых жителей России в возрасте от 18 до 24 лет намерена выехать за рубеж на постоянное место жительства, не отражает действительного положения дел. Скорее всего, при исследовании не учтены данные о том, что эта возрастная группа населения просто использует возможность получения образования за границей, чтобы потом работать в России. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Возможно, что соцопрос и дал такой результат, но это, на мой взгляд, не отражает реальную картину. Молодёжь России любит и ценит свою Родину. И даже те, кто уезжают, делают это для изучения языков, каких-то технологий, получения специальности, но не с целью приобрести новую «Родину», — написал чеченский лидер 27 ноября в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, современная российская молодежь «меняется в лучшую сторону, становится более духовной» и ,«самое главное, никуда бежать не собирается». Об этом, как отметил глава Чечни, он знает не по наслышке, так как систематически встречается с молодыми людьми из разных регионов России и знает их настроения. Большинство из них являются достойными людьми, патриотами России, уверен Кадыров.