Москва, , 15:59 — REGNUM Итоги проведённых в 2019 году проверок российских АЗС позволили составить карту качества топлива. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

В 18 регионах доля нарушений превысила 20%. Это Крым, Севастополь, Чечня, Дагестан, Хабаровский край, Сахалин, Еврейская автономная область, Владимирская, Костромская, Рязанская, Свердловская, Курганская, Новосибирская и Томская области, а также республика Алтай, Тува, Хакасия и Алтайский край.

Шесть регионов отметились нарушениями в 5−10% случаев. Это Карелия, Югра, Якутия, Бурятия, Забайкальский край и Иркутская область. В остальных регионах нарушения выявлены менее, чем в 5% случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минпромторга фактический недолив топлива на российских заправках превышает норму в 2−3 раза.

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