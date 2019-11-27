Волгоград, , 15:53 — REGNUM Первые 20 свай будущего моста через Волго-Донской судоходный канал установили строители в Светлоярском районе Волгоградской области. Мостовой комплекс является ключевым объектом первого этапа строительства обхода Волгограда, сообщили 27 ноября в пресс-службе администрации региона.

К 1 декабря количество рабочих на объекте составит почти 100 человек. Строители вбили первые 20 свай под будущим мостом, всего им предстоит установить порядка 400 бетонных столбов. Затем начнётся возведение 22 опор будущего моста, протяжённость которого составит более 1,3 км вместе с эстакадой. Новый объект входит в первый этап строительства обхода Волгограда.

Объездная трасса соединит несколько федеральных автомагистралей, станет частью международного транспортного коридора «Север — Юг», упростит доступ к морским портам Каспийского бассейна.

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