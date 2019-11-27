Нью-Йорк, США, 27 ноября 2019, 16:01 — REGNUM Для PC-версии игры Red Dead Redemption 2 вышел Mod Manager («менеджер модов»). Об этом 27 ноября сообщает портал PC Gamer.
Он упростит процесс управления различными модификациями для Red Dead Redemption 2. В частности, пользователи смогут одним кликом включать и отключать интересующие их модификации.
Напомним, игра Red Dead Redemption 2 вышла на PC в ноябре 2019 года. Многие пользователи сразу начали экспериментировать с файлами игры, создавая различные моды.