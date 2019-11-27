Ярославль, , 15:47 — REGNUM Ярославской области на развитие сельских территорий из федерального бюджета будет выделено более 140 миллионов рублей в 2020—2021 годах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

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Вместе с деньгами областного бюджета на повышения качества жизни на селе направят почти 200 млн. Эти деньги пойдут на газификацию и благоустройство.

«На эти цели в 2020 году будет выделено почти 74 миллиона рублей и более 123,5 миллиона — в 2021-м, — рассказал директор департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Евгений Сорокин. — Часть средств будет направлена на строительство 29,2 километра распределительных газовых сетей: шести с половиной километров — в 2020 году, 22,7 километра — в 2021-м».

Как рассказали в правительстве региона, в 2020 году газовые сети будут проведены в деревне Головино Угличского района, в деревне Иваники Даниловского района и в деревне Ново Заволжского сельского поселения Ярославского района.

На благоустройство сельских территорий в следующем году направят более 49 млн рублей. По предложениям самих жителей будут обустроены зоны отдыха, спортивные и детские игровые площадки. Деньги будут распределяться между районами по принципу инициативного бюджетирования в начале 2020 года.

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