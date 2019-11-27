Вашингтон, , 16:04 — REGNUM Многопользовательская ролевая игра Dota 2 получила масштабное обновление под названием Outlanders («Чужеземцы»). Об этом разработчики рассказали на официальном сайте проекта 26 ноября.

Outlanders добавит в игру двух новых героев: духа пустоты по имени Void Spirit и наездницу на ящере Spitfire. Помимо этого, каждый игрок теперь будет начинать матч с собственным курьером, который будет получать уровень вместе с персонажем геймера.

Напомним, Dota 2 — это популярная игра в жанре MOBA (массовая онлайн боевая арена) от американской компании Valve. Проект является продолжением модификации Defence of the Ancients для Warcraft III.

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