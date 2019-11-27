Москва, , 15:43 — REGNUM Дело участника незаконной акции 27 июля в Москве Самариддина Раджабова возвращено в прокуратуру. Такое решение принял Тверской суд Москвы, сообщает 27 ноября RT.

Судья пояснила, что дело возвращено из-за допущенных при расследовании нарушений. Так, следствие не смогло установить время и место совершения преступления.

Раджабов оставлен под стражей, его арест был продлён в сентябре. Следствие полагает, что в ходе несогласованного митинга он бросил бутылку с водой в полицейского и попал ему в шею.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Раджабов объявлял голодовку, протестуя против заключения под стражу.

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