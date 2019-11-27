Могадишо, , 15:38 — REGNUM Иммиграционное управление Сомали опровергло сообщения местных средств массовой информации о том, что учителя от образовательной миссии Египта, регулярно работающие в штате Пунтленд, попали в черный список, и им было отказано в выдаче виз для въезда в страну. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

В кратком сообщении на Facebook власти Сомали заявили, что личные данные и фотографии членов образовательной миссии, распространяемые в СМИ, являются «фальшивыми и ложными». Представители иммиграционного департамента, расположенного в северо-восточном штате, также опровергли сообщения СМИ.

Ранее СМИ обвинили агентство во внесении в черный список и запрете въезда египетских учителей в страну в попытке вернуть местных учителей на свои соответствующие преподавательские должности в Кардхо, Галкайо и Буртинле. В настоящее время в различных учреждениях образования Сомали работают несколько иностранных сотрудников сферы образования.