д. Копцевы Хутора, , 15:35 — REGNUM Бассейн спорткомплекса «Атлант» в деревне Копцевы Хутора (Липецкая область) признан одним из лучших спортивных объектов России. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении физической культуры и спорта.

В рамках реализации национального проекта «Демография» Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России и Российская ассоциация спортивных сооружений при поддержке Министерства спорта РФ организовали II Национальный конкурс «Арена», на котором определяли образцовые спортивные сооружения.

Всего в конкурсе было девять номинаций. В 2019 году в конкурсе принимали участие 235 объектов из 61 региона России. В номинации «Плавательные бассейны» было заявлено 23 объекта. Липецкая область стала победителем вместе с Татарией и Томской областью.

«В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора строятся спортивные сооружения, и поклонников спорта становится больше», — заявил глава Липецкой области Игорь Артамонов.