Париж, , 15:34 — REGNUM Сотрудники железной дороги во Франции намерены присоединиться к забастовке 5 декабря, выступив против отмены правительством специального пенсионного плана, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что пассажиры не могут купить или забронировать билеты на поезд Париж-Бордо до 9 декабря, а также на поезда Париж-Лондон или Марсель-Бордо.

Издание отмечает, что движение поездов на всех линиях национальной компании французских железных дорог (SNCF) будут ограничены в связи с забастовкой.

Компания пообещала, начиная с 3 декабря, ежедневно в 17:00 по местному времени публиковать информацию об изменениях в движении поездов на следующие два дня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, профсоюзы пожарных и полицейских во Франции примут участие в демонстрациях, запланированных на 5 декабря 2019 года.

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