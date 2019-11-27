Таганрог, Ростовская область, , 15:32 — REGNUM В Ростовской области перед судом предстанут трое жителей Таганрога, обвиняемые в мошенничестве. Сумма ущерба, причинённого бюджету, превысила 1 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Справки об установлении инвалидности второй группы обвиняемые получили без наличия подтверждающих документов и прохождения медкомиссии. На основании поддельных свидетельств пенсионный фонд перечислил злоумышленникам более 1 млн рублей в качестве социальных выплат.

Материалы уголовного дела по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат» направлены в суд.