Москва, , 15:32 — REGNUM Если кому-то очень хочется отдохнуть 31 декабря, тогда можно взять другой выходной день и перенести его на 31-е, считает депутат Госдумы РФ Денис Парфёнов (КПРФ). Об этом он заявил 27 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Многие люди не могут сейчас себе позволить отдельно собираться с коллегами и проводить корпоративы. И фактически единственная возможность хотя бы бокальчик шампанского поднять в конце рабочего дня — это то же самое 31 число перед уходом домой, — сказал Парфёнов. — Если кому-то очень хочется отдохнуть 31 декабря, тогда можно взять другой выходной день и перенести его на 31-е. Тем самым не добавляя выходные дни. Прозвучала мысль сделать некоторые праздники по договорённости с работодателем, по желанию. Этого ни в коем случае делать нельзя. Как работодатель договаривается с работниками, мы знаем — из-за этого у нас и переработки часто не оплачиваются, и часто просят в выходные дни выйти».

Поэтому, как подчеркнул депутат, не следует давать работодателю ещё один козырь.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее с инициативой сделать 31 декабря выходным, перенеся рабочий день на субботу, 28 декабря, выступил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.