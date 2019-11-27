Ташкент, , 15:30 — REGNUM Министерство здравоохранения Узбекистана планирует полностью избавиться от автомобилей «Дамас», которые в настоящее время используется в качестве машин скорой медицинской помощи. Об этом 27 ноября сообщает издание «Подробно.uz» со ссылкой на министерство здравоохранения.

В ведомстве отметили, что до 2021 год в республике планируют полностью перейти на современные автомобили, оснащенные техникой в соответствии с требованиями международных стандартов. Кроме того, до конца 2019 года во всех автомобилях планируется установить GPS-системы.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября заместитель главного врача Ташкентской городской станции скорой медицинской помощи Илхом Асланов заявил, что компания Henan Costar Group планирует поставить в Ташкент 150 автомобилей скорой медицинской помощи Ford.