Бишкек, , 15:28 — REGNUM За 19 лет, прошедших с начала внедрения системы семейной медицины в Киргизии, нормальной ее модели создать так и не удалось. Об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев, передает «24.kg».

По словам высокопоставленного чиновника, основными проблемами по-прежнему остаются нехватка качественной инфраструктуры и квалифицированных медицинских кадров.

Глава минздрава отметил, что для разработки более эффективной модели оказания первичной медицинской помощи была создана рабочая группа, которая уже посетила Турцию и Казахстан для того, чтобы перенять их опыт в этой сфере.

«Мы чуть-чуть все усложнили, надо упрощать. Люди должны с удовольствием приходить и получать качественную помощь», — подытожил Чолпонбаев.

Читайте также: В столице Киргизии врачи митингуют, требуя повышения зарплат