Махачкала, , 15:33 — REGNUM Махачкала на сегодняшний день не может похвастаться условиями, обеспечивающими высокое качество жизни горожан. В городе большое количество проблем, начиная от дорожного хозяйства и заканчивая образованием и здравоохранением. Оценку нынешнему положению дел в столице Дагестана в беседе с корреспондентом ИА REGNUM дал политической обозреватель газеты «Черновик» Магомед Магомедов.

Напомним, накануне был опубликован ежегодный рейтинг Финансового университета при правительстве РФ, согласно которому Махачкала заняла предпоследнее, 77-е место по качеству жизни среди городов России с населением от 250 тыс. человек. Анализ составлен на основе мнений жителей о различных сторонах городской жизни.

«Низкая позиция Махачкалы не удивляет, — отметил Магомедов. — Качество жизни человека определяют многие параметры: инфраструктура, доступность сферы услуг и их качество, дороги, благоустройство. Пока что Махачкала не может похвастаться ни одним из этих параметров. Дороги, несмотря на то, что их ремонтируют, все еще оставляют желать лучшего».

В Махачкале также наблюдается нехватка детских садов, школ и медицинских учреждений, считает Магомедов. А в тех учреждениях, которые имеются, по его словам, либо предоставляются услуги низкого качества, либо горожанам приходится вступать в коррупционные отношения с работниками.

Как известно, с начала февраля текущего года Махачкалу возглавляет Салман Дадаев, который перед этим руководил управой Басманного округа Москвы. Новый мэр, как считает Магомедов, не успел вникнуть во все проблемы города, да и решить их, по его мнению, в течение года-двух просто невозможно.

«Махачкала планомерно уничтожалась в течении многих лет. Но это вовсе не означает, что на исправление ситуации нужны многие годы. При разумном управлении городом, а также помощи правоохранительных органов и республиканских властей Махачкалу можно привести в порядок в течение четырех-пяти лет. Пока же улучшения качества жизни при новом мэре нет», — резюмировал собеседник.

Как сообщало ИА REGNUM, лидером рейтинга городов по качеству жизни стала Казань. Наиболее высокую позицию среди городов Северного Кавказа занял Грозный, расположившись на второй позиции.

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